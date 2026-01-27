Форма поиска по сайту

27 января, 11:15

Транспорт

Свыше 500 км путей расчищено от снега на железной дороге Мосузла за ночь

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Специалисты за ночь 27 января очистили от снега 508 километров путей на Московском железнодорожном узле, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Ночью в работах по расчистке было задействовано 1 200 железнодорожников и 61 единица специальной техники. Было <...> вывезено 43 600 кубометров снега", – указали в МЖД.

Уже в дневное время в работах по ликвидации снегопада принимают участие свыше 2 000 специалистов и 83 единицы техники. Еще около 1 000 железнодорожников задействованы в уборке тоннелей, мостов и платформ. При необходимости количество техники и специалистов будет увеличено.

"В Брянской области из-за повышения температуры и риска образования наледи на контактной сети на линии выведены локомотивы, оборудованные вибропантографами, сформированы дополнительные ремонтные бригады на случай возникновения нестандартных ситуаций", – прокомментировали в МЖД.

Также продолжает работу оперштаб по снегоборьбе, который координирует работу по ликвидации последствий непогоды.

По данным синоптиков, только за прошедшую ночь в Москве выпало 11 миллиметров осадков, что выше рекорда 1995 года, когда фиксировали 10,9 миллиметра осадков. Из-за этого городские службы продолжают активную работу по устранению последствий мощного снегопада.

В ночное и утреннее время специалисты провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров, а затем обработали их противогололедными средствами. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.

