Москвичей призвали сократить поездки на личном транспорте в снегопад

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Дептранс Москвы призвал сократить поездки на личном транспорте в условиях снегопада, накрывшего столичный регион.

В департаменте отметили, что поездка на автомобиле, которая в ясный день занимает около 40 минут, во время снегопада может занять от 1,5 до 2 часов. Также к этому времени нужно добавить 20–30 минут на очистку авто от снега. Кроме того, риск попасть в ДТП или задержаться возрастает многократно.

В то же время поездка на метро занимает 40–50 минут. График движения остается стабильным, а погода не влияет на скорость поездов. В частности, так можно точно рассчитать время прибытия.

В Дептрансе призывают отдавать предпочтение метро, так как это способ передвижения по городу сэкономит время и силы, гарантирует прибытие на работу или встречу вовремя, а так же поможет столичным службам быстрее расчистить дороги.

"Если вам все же нужно ехать на машине, будьте очень осторожны. Выезжайте заранее и убедитесь, что автомобиль готов к зимним условиям", – попросили в транспорт ведомстве.

Также в Дептрансе предупредили о затрудненном движении на МКАД в связи с буксующими фурами. Среди проблемных участков:



район Волоколамского шоссе;

внешняя сторона в районе Бесединского шоссе;

съезд с внутренней стороны на Ленинградское шоссе в область;

внешняя сторона в районе Осташковского шоссе;

внешняя сторона в районе Дмитровского шоссе;

внутренняя сторона в районе улицы Поляны;

внешняя сторона в районе Коммунарского шоссе;

внешняя сторона в районе Рублевского шоссе;

внешняя сторона в районе улицы Соломеи Нерис.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), текущая ситуация на дорогах столицы составляет 7 баллов. Движение также затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр и на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал.

Водителям рекомендуют по возможности отложить несрочные поездки и работать из дома, а также выбирать метро, МЦД и МЦК. Тем, кто уже находится за рулем, следует увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля в 3–4 раза и воздержаться от обгона фур на подъемах или в узких местах.

В свою очередь, водителям грузовиков советуют ознакомиться со сложными участками, планировать маршрут с большим запасом времени, а также не перегружать автомобиль.

На дороге в таких условиях важно не занимать крайние левые полосы, так как они могут потребоваться для проезда спецтехники и эвакуаторов, отметили в департаменте. Также там призвали уступать дорогу машинам скорой помощи, МЧС и дорожных служб. При обнаружении рядом автомобиля, который забуксовал, можно оказать помощь, но только при условии собственной безопасности.

Снегопад обрушился на столицу в ночь на 27 января. В течение дня в Москве ожидается пасмурная погода с сильным снегом. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды был объявлен оранжевый уровень опасности.

В связи с этим городские службы столицы активно ликвидируют последствия мощного снегопада. Специалисты уже провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января. При этом наибольшее количество осадков ожидается 27-го и 28-го числа.

Вместе с тем сообщалось, что погодные условия повлияли на работу аэропорта Шереметьево – авиагавань закрыли на прилет воздушных судов. Ограничение действует с 09:00 до 12:00. Авиакомпании корректируют расписание полетов.