Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы Москвы продолжают активную работу по устранению последствий мощного снегопада, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

В ночное и утреннее время специалисты провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров, а затем обработали их противогололедными средствами. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.

Параллельно с этим идут повсеместные мероприятия по очистке улично-дорожной сети во всех районах столицы. Причем особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также социальным объектам.

В комплексе отметили, что, согласно прогнозам метеорологов, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января. При этом наибольшее количество осадков ожидается 27-го и 28-го числа.

"Просим горожан в снегопад быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на личном транспорте", – добавили в КГХ.

С аналогичным призывом обратилась и пресс-служба Дептранса, указав, что поездки на городском транспорте займут меньше времени – примерно на 40–50 минут. Однако при невозможности отказаться от передвижения на личном авто водителям рекомендуют закладывать на дорогу больше времени, а также избегать утренних и вечерних часов пик.

Отдельно Дептранс обратился к водителям большегрузов, посоветовав заранее спланировать свой маршрут с учетом погодных условий и возможных сложных участков на дороге. Также рекомендуется не перегружать автомобили.

В настоящее время затруднения в движении из-за буксовки фур наблюдаются на внешней и внутренней сторонах МКАД в районе Волоколамского шоссе, а также на внешней стороне кольцевой магистрали в районе Бесединского шоссе.

"Сотрудники дорожного патруля и ситуационного центра ЦОДД 24/7 следят за движением в городе", – заключили в департаменте.

Во вторник, 27 января, в Москве ожидается пасмурная погода с сильным снегом. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 4–6 градусов мороза, а ночью понизится до минус 8.

На фоне непогоды в мегаполисе был объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение действует с 27 до 29 января.

