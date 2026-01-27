Форма поиска по сайту

00:13

Службы "Аэрофлота" переведены на усиленный режим работы из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Производственные и клиентские службы авиакомпании "Аэрофлот" переведены на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели в Московском регионе в период с 27 по 29 января. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании также предупредили о возможном увеличении времени подготовки самолетов к вылету из-за ожидаемого роста нагрузки на наземные службы и необходимости постоянной расчистки перрона.

Пассажирам порекомендовали заблаговременно приезжать в аэропорт с учетом ситуации на дорогах, а также следить за информацией о состоянии рейса на онлайн-табло.

Росавиация предупреждала, что в аэропортах столичного региона возможны изменения в графике вылета и прилета самолетов из-за снега, гололедицы и метели, которые ожидаются в период с 00:00 27 января до 12:00 29 января. Ведомство также не исключило возможной отмены рейсов.

Городские службы Москвы также усилили работу из-за ожидаемого снегопада. По мере выпадения осадков специалисты будут проводить сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку дворовых территорий, дорог и тротуаров.

В Москве ожидается метель

