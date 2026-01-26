Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 20:02

Транспорт

Аэропорты могут скорректировать расписание полетов из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Изменения в графике вылета и прилета самолетов возможны в аэропортах столичного региона из-за снега, гололедицы и метели, которые ожидаются в период с 00:00 27 января до 12:00 29 января. Об этом Росавиация предупредила в своем телеграм-канале.

Ведомство также не исключило возможной отмены рейсов. Пассажирам объяснили, что такие меры необходимы для очищения спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также для обработки самолетов противообледенительными жидкостями.

В Росавиации отметили, что безопасность полетов является приоритетом для всех служб. Для быстрого обслуживания пассажиров планируется привлечение дополнительного персонала. Кроме того, все аэропорты переведены на усиленный режим работы.

"Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад", – сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендовали проверять актуальные сведения с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и авиакомпаний. Также граждан попросили изучить альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения.

Помимо этого, пассажиров призвали оценить необходимость сдачи личных вещей в багаж. В Росавиации указали, что снегопад может спровоцировать задержки при разгрузке и выдаче чемоданов. Ведомство также посоветовало узнать в аэропорту прибытия, есть ли у них возможность доставить багаж домой.

"При ухудшении метеоусловий Госкорпорация по ОрВД примет корректирующие меры по упорядочению воздушного движения", – подытожили в Росавиации.

На фоне ожидаемой непогоды автомобилистов в Москве призвали отказаться от поездок на личных машинах. Им рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Водителям грузовых автомобилей напомнили о мерах предосторожности. В частности, о том, что важно запланировать маршрут с учетом погодных условий, не перегружать автомобиль и заранее ознакомиться с участками на дорогах, где возможны сложности подъема из-за уклона.

В свою очередь, городские службы Москвы усилили работу. Специалисты постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков они будут проводить сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку дворовых территорий, дорог и тротуаров.

Снежные заносы и гололедица ожидаются на дорогах Москвы

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика