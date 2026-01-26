Аэропорты могут скорректировать расписание полетов из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Изменения в графике вылета и прилета самолетов возможны в аэропортах столичного региона из-за снега, гололедицы и метели, которые ожидаются в период с 00:00 27 января до 12:00 29 января. Об этом Росавиация предупредила в своем телеграм-канале.

Ведомство также не исключило возможной отмены рейсов. Пассажирам объяснили, что такие меры необходимы для очищения спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также для обработки самолетов противообледенительными жидкостями.

В Росавиации отметили, что безопасность полетов является приоритетом для всех служб. Для быстрого обслуживания пассажиров планируется привлечение дополнительного персонала. Кроме того, все аэропорты переведены на усиленный режим работы.

"Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад", – сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендовали проверять актуальные сведения с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и авиакомпаний. Также граждан попросили изучить альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения.

Помимо этого, пассажиров призвали оценить необходимость сдачи личных вещей в багаж. В Росавиации указали, что снегопад может спровоцировать задержки при разгрузке и выдаче чемоданов. Ведомство также посоветовало узнать в аэропорту прибытия, есть ли у них возможность доставить багаж домой.

"При ухудшении метеоусловий Госкорпорация по ОрВД примет корректирующие меры по упорядочению воздушного движения", – подытожили в Росавиации.

На фоне ожидаемой непогоды автомобилистов в Москве призвали отказаться от поездок на личных машинах. Им рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Водителям грузовых автомобилей напомнили о мерах предосторожности. В частности, о том, что важно запланировать маршрут с учетом погодных условий, не перегружать автомобиль и заранее ознакомиться с участками на дорогах, где возможны сложности подъема из-за уклона.

В свою очередь, городские службы Москвы усилили работу. Специалисты постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков они будут проводить сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку дворовых территорий, дорог и тротуаров.

