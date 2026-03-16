Уголовное дело возбуждено после гибели человека под винтами трамвайчика на Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека на байдарке, которая попала под винты электрического речного трамвайчика на Москве-реке. Об этом сообщает МСУТ СК России.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека. На место выехали сотрудники Западного МСУТ СК России.

Инцидент произошел у причала "Парк "Фили". Два человека на байдарке оказались под винтами судна. Один из них погиб, второй получил травмы, но смог выбраться из воды самостоятельно.

По информации Дептранса Москвы, столкновение спровоцировали пассажиры байдарки, которые нарушили правила передвижения. По факту ЧП будет проведено расследование.

