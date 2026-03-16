16 марта, 13:13

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после гибели человека под винтами трамвайчика на Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека на байдарке, которая попала под винты электрического речного трамвайчика на Москве-реке. Об этом сообщает МСУТ СК России.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека. На место выехали сотрудники Западного МСУТ СК России.

Инцидент произошел у причала "Парк "Фили". Два человека на байдарке оказались под винтами судна. Один из них погиб, второй получил травмы, но смог выбраться из воды самостоятельно.

По информации Дептранса Москвы, столкновение спровоцировали пассажиры байдарки, которые нарушили правила передвижения. По факту ЧП будет проведено расследование.

Ранее россиянка погибла в результате крушения катера в Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет. Он столкнулся с рыболовецким судном. Жертвой стала 18-летняя туристка Елизавета Старых. Кроме того, пострадали 19 иностранных туристов.

Читайте также


Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

