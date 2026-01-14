Фото: 123RF.com/mtaira

Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море, сообщает пресс-служба МИД Туркмении.

Береговые службы страны получили сигнал SOS от судна 14 января, после чего государственные органы Туркмении, занимающиеся ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, оперативно приступили к спасательной операции в соответствии с международными правилами мореплавания.

Благодаря своевременным действиям удалось спасти всех 14 человек, находившихся на борту сухогруза, подчеркнули в дипведомстве.

Ранее не менее 30 человек погибли в результате крушения судна с людьми и товарами в озере Тумба, которое находится в Демократической Республике Конго. Паром затонул в 128 километрах от города Мбандака.

Как рассказали местные жители, судно состояло из нескольких лодок, которые были присоединены друг к другу. Причиной ЧП могли стать высокие волны, гроза или сильный дождь.