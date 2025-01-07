Российская деревянная ладья потерпела бедствие у берегов Малайзии

Фото: ТАСС/Максим Коротченко

Российская деревянная ладья "Пилигрим" потерпела бедствие у берегов Малайзии в ходе кругосветного плавания. Капитан судна и команда не пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Малайзии.

Как отметили в диппредставительстве, ладья потерпела бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья острова Борнео.

"С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С. В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий", – сообщили в российском посольстве.

Один россиянин вернулся на родину, оставшиеся трое вылетают в РФ во вторник, 7 января.

Поврежденное судно средствами местной судоверфи уже поднято на берег. Дальнейшая судьба ладьи будет решена по возвращении участников экспедиции в Россию.

Деревянная ладья "Пилигрим" является репликой поморской ладьи XIX века. В октябре прошлого года судно вышло в плавание из Владивостока после ремонта. Первое среди россиян кругосветное плавание на историческом судне должно было завершиться в Петрозаводске.

В декабре прошлого года в акватории Средиземного моря также затонуло судно Ursa Major. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. В итоге 14 из 16 членов экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major.

Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена террористическая атака.