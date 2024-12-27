27 декабря, 20:37Происшествия
Моряки, выжившие после кораблекрушения Ursa Major, вылетели в Россию
Фото: телеграм-канал Mash
Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию, сообщает РИА Новости посольство РФ в Испании.
Накануне в консульском отделе посольства им оформили все необходимые документы.
Судно Ursa Major затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. В итоге 14 из 16 членов экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков до сих пор ничего не известно.
При этом судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принимать к себе на борт экипаж тонущего Ursa Major.
Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена террористическая атака.
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