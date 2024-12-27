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27 декабря, 20:37

Происшествия

Моряки, выжившие после кораблекрушения Ursa Major, вылетели в Россию

Фото: телеграм-канал Mash

Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию, сообщает РИА Новости посольство РФ в Испании.

Накануне в консульском отделе посольства им оформили все необходимые документы.

Судно Ursa Major затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. В итоге 14 из 16 членов экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков до сих пор ничего не известно.

При этом судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принимать к себе на борт экипаж тонущего Ursa Major.

Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена террористическая атака.

Новости мира: торговый российский корабль потерпел крушение

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