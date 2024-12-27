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27 декабря, 03:29

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"Оборонлогистика": норвежское судно отказалось спасать экипаж тонущего Ursa Major

Норвежское судно отказалось принять на борт экипаж тонущего Ursa Major

Фото: телеграм-канал SHOT

Тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major отказалось принимать на борт Oslo Carrier 3 под норвежским флагом. Об этом со ссылкой на пресс-службу владельца судна – группу компаний "Оборонлогистика" пишет РИА Новости.

"Шлюпка (с российскими моряками. – Прим. ред.) направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что это является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. 14 из 16 человек экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков ничего не известно.

По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек.

В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена целенаправленная террористическая атака.

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