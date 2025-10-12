Тела двух погибших с затонувшей лодки найдены на Каме в Татарстане

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины найдены в реке Кама в метре от острова, расположенного рядом с городом Чистополь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, погибшие были обнаружены в воде без спасательных жилетов. В настоящее время спасатели продолжают поиски 45-летнего мужчины.

Информация о том, что пять человек отправились кататься на моторной лодке по реке Кама и не вернулись, появилась вечером 11 октября. Спасатели в ночь на 12-е число направились на поиски людей.

Утром 12 октября спасатели получили сведения от охранника лодочной станции возле Чистополя, что две женщины вечером 11-го числа обратились к нему за помощью из-за затонувшей моторной лодки. Инцидент произошел в 200 метрах от берега Камы.

