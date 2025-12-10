Умер автор "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонид Французов

Фото: ТАСС/Фотохроника/Николай Малышев

Юморист, писавший сценарии для "Аншлага" и "Голубых огоньков", Леонид Французов умер 9 декабря на 88-м году жизни. Об этом ТАСС рассказала его супруга.

Она также уточнила, что прощание состоится в пятницу, 12 декабря, в 10:00 по адресу Савеловский проезд, дом 10, строение 1.

"Похороны будут там, где он жил за городом, где похоронены его родители, на Востряковском кладбище", – добавила жена артиста.

Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. После школы он поступил в Государственное училище циркового искусства, а затем несколько лет работал в труппах Борисоглебского драмтеатра имени Н. Г. Чернышевского и Иркутского ТЮЗа.

Из-за болезни родителей Французов прервал актерскую карьеру и начал работать токарем на Московском прожекторном заводе, а потом стал первым секретарем комитета ВЛКСМ (на правах райкома ВЛКСМ). Спустя время он поступил в МГУ имени М. В. Ломоносова, который успешно окончил в 1973 году.

За свою карьеру юморист создал сценарии для телепрограмм "Аншлаг", "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Кабачок "13 стульев" и "Смехопанорама". Он публиковался в журналах "Огонек" и "Крокодил", также его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других артистов.