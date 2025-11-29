Форма поиска по сайту

29 ноября, 21:10

Культура
Sky News: драматург и режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет

Умер режиссер и драматург Том Стоппард

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Умер на 89-м году жизни британский драматург и режиссер Том Стоппард. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление United Agents.

По предварительным данным, Стоппард скончался в своем доме. Рядом с ним были его близкие.

Стоппард родился в 1937 году в Чехословакии. После он переехал с семьей в Индию, а затем в Британию. Учился в частных школах-интернатах в Ноттингемшире и Йоркшире.

В 17 лет Стоппарда выгнали из образовательных учреждений, после чего он начал работать в журналистике. В 1967 году его пьеса "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", посвященная двум второстепенным персонажам шекспировского "Гамлета", была впервые представлена в Национальном театре.

Помимо этого, пьесы драматурга "Травести" и "Настоящая вещь" были удостоены наград. Стоппард также составлял материалы для телевидения, радио и кино. В частности, он адаптировал роман русского писателя Льва Толстого "Анна Каренина" для фильма, в котором снялись британские актеры Кира Найтли и Джуд Лоу.

Кроме того, Стоппард на основе романов Форда Мэдокса Форда написал сценарий для мини-сериала "Конец парада" с британскими актерами Бенедиктом Камбербэтчем и Ребеккой Холл.

Режиссер был трижды женат. У него осталось четверо сыновей от двух первых браков.

культуратеатр

