Умер американский театральный режиссер Роберт Уилсон

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Американский театральный режиссер Роберт Уилсон скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов в беседе с ТАСС.

По его словам, Уилсон в течение долгого времени болел.

Режиссер родился 4 октября 1941 года в городе Уэйко американского штата Техас. Образование в области искусства и архитектуры он получил в Институте Пратта в США и Европе.

Уилсон стал известен как театральный деятель, работающий в стиле сюрреализма. Его первые спектакли прошли в Нью-Йорке в 1969-м, а международная слава пришла к нему после постановки "Взгляд глухого" в Париже в 1971 году.

Также он ставил как классические европейские пьесы, так и авангардные драмы. Драматург сам создавал материал для своих постановок, среди которых "Король Испании", "Эйнштейн на пляже", "Жизнь и времена Иосифа Сталина", "Король Лир" и "Лебединая песнь".

В 1993 году Уилсон был удостоен награды "Золотой лев" Венецианской биеннале за скульптуру "Потеря памяти", а в 1997-м стал первым и на данный момент единственным американцем, получившим Европейскую театральную премию.

В 2015 году Уилсон поставил спектакль "Сказки Пушкина" в московском Театре наций.