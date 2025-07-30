Умер сыгравший в польском сериале "Ведьмак" актер Матушевский

Фото: кадр из фильма "Лжец"; режиссер – Мацей Виктор; производство – Zespół Filmowy Peryskop

Актер Кшиштоф Матушевский, известный по роли в польском сериале "Ведьмак" 2002 года, ушел из жизни в 65 лет. Об этом сообщил театр "Выбжеже", передает RT со ссылкой на польское издание Gazeta.

Уточняется, что артист умер 29 июля в городе Гданьск. Причину его смерти коллектив театра не раскрыл.

Экранный дебют актера состоялся в 1980-х годах. Его фильмография насчитывает несколько десятков пунктов. Помимо сериала "Ведьмак", артист исполнил роли в таких кинокартинах, как "В тени ненависти", "В добре и во зле", "Волшебное дерево", "Черный четверг". Его последней ролью стал менеджер Джармоз в сериале 2022 года "Высокая вода".

Матушевский считался одной из ключевых фигур театра Гданьска. Он также был известен под прозвищем Матушка.

