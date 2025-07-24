TMZ: американский актер и рестлер Халк Хоган скончался на 72-м году жизни

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Американский актер и рестлер Халк Хоган (настоящее имя – Терри Джин Боллеа) умер в возрасте 71 года, передает TMZ.

Портал уточнил, что врачи, вызванные к дому рестлера в штате Флорида, констатировали у него остановку сердца.

Хоган родился 11 августа 1953 года в городе Огаста штата Джорджия. Карьера рестлера началась в 1977 году, а в 1983-м он заключил контракт с World Wrestling Federation (сейчас – WWE). Во время этого сотрудничества он пять раз становился чемпионом. Также в 1990 и 1991 годах он выиграл две королевские битвы подряд.

Соглашение с World Championship Wrestling (WCW) Хоган заключил в 1993 году. Будучи участником организации, рестлер шесть раз выигрывал титул чемпиона мира WCW в тяжелом весе.

В 2002 году Хоган вновь перешел к WWE. Тогда ему удалось в шестой раз выиграть титул неоспоримого чемпиона. В 2005 Хоган попал в Зал славы организации, однако позднее он покинул WWE. В 2018-м рестлер снова попал в списки команды.

Актерская карьера Хогана началась в 1982 году, когда он снялся в фильме "Рокки-3". Он также принимал участие в проектах "Гномео и Джульетта", "Жизнь и время Мистера Отличного", "Гром в раю" и "Американский папаша".