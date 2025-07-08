Marca: Боксер Родригес умер в США после проигранного боя

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Pedro Antonio Rodriguez

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер в США после проигранного боя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Marca.

Последним поединком 37-летнего спортсмена стала встреча с 21-летним Филиппом Веллой. По итогам шести раундов судья огласил поражение Родригеса. После этого боксер отправился в отель, где его позднее нашли мертвым.

По данным издания, после боя Родригес планировал поужинать с другими боксерами, однако он не спустился в холл. Исчезновение спортсмена обнаружили лишь на следующий день, когда автобус прибыл к отелю, чтобы отвезти спортсменов в аэропорт. Спортсмену звонили, но он не отвечал. Только зайдя в номер к Родригесу, увидели его тело.

Правоохранители уже приступили к расследованию смерти боксера, однако официальной версии у них пока нет.

Первый раз Родригес вышел на поединок в 2007 году. Всего он выиграл 15 боев, 7 из которых были завершены нокаутом. Также он потерпел 26 поражений, еще 3 поединка закончились вничью.

При этом в последнее время в карьере спортсмена наблюдались трудности. В частности, бой с Веллой стал его седьмым поражением подряд.