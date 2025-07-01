Воспитанник академии ЦСКА Георгий Кодзаев скончался в возрасте 27 лет

Фото: телеграм-канал "ПФК ЦСКА"

Воспитанник академии ЦСКА и сотрудник армейского клуба Георгий Кодзаев скончался на 28-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московской футбольной команды.

Кодзаев умер во вторник, 1 июля, после длительной борьбы с заболеванием. В клубе уточнили, что мужчина был скаутом (человек, который осуществляет подбор игроков в команды. – Прим. ред.) в селекционном отделе ЦСКА.

"Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем", – отметили в клубе.

Руководство и коллектив ЦСКА выразили искренние соболезнования родственникам умершего.

Кодзаев раньше играл за владикавказский "Спартак" и московский "Арарат", а также ереванский "Эребуни". В 2021 году он завершил карьеру.

