Чемпион РФ по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Руслан Хабибов"

Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии. О его кончине сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.

"Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Минспорта региона выразил соболезнования семье и близким Красникова, а также назвал произошедшее – огромной утратой для отечественного мотоспорта.

Спортсмен погиб в ДТП, произошедшем в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. По данным местной Госавтоинспекции (ГАИ), авария с участием автомобиля Lada Granta и встречных грузовиков "Газель" и Sitrak произошла рано утром 16 июня на 69-м километре автодороги Р240

"В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи", – говорится в телеграм-канале ГАИ.

Красников родился в 1985 году в городе Шадринск Курганской области. Под руководством отца, профессионального тренера по мотокроссу, с 11 лет он начал заниматься мотоциклетным кроссом, а позже – мотогонками на льду.

Впервые он принял участие в официальных соревнованиях в сезоне 1999–2000 года в составе команды "Торпедо-ШААЗ", а в сезоне 2001–2002 года перешел в команду "Башкортостан", в составе которой выиграл 9 чемпионских титулов, включая 6 из них – подряд. В личном чемпионате страны выиграл семь чемпионских титулов.

В 2007 году окончил Шадринский государственный педагогический институт, в 2011 году возглавил Федерацию мотоспорта Башкортостана, но в 2015 году ушел в отставку. В 2023 году мотогонщик объявил о завершении карьеры. Кроме прочего, являлся заслуженным мастером спорта РФ, а также был чемпионом и обладателем кубка России по кроссу на снегоходах.

