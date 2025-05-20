Футболист сборной Израиля Гади Кинда умер в возрасте 31 года

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Умер полузащитник "Маккаби" из Хайфы и сборной Израиля по футболу Гади Кинда. Ему было 31 год, сообщает 13tv.

Причиной смерти спортсмена является онкология, отметили СМИ. Он был госпитализирован в начале мая в тяжелом состоянии в одну из больниц Хайфы. Последняя его игра состоялась 29 марта в матче против "Хапоэля".

Гендиректор "Маккаби" из Хайфы Ицик Овадия выразил соболезнования семье Кинда, его жене Лиран и дочерям.

"Да будет благословенна его память", – сказал Овадия.

Кинда родился в Эфиопии. В возрасте трех лет вместе с семьей эмигрировал в Израиль. За сборную страны полузащитник начал играть в 2021 году. Он забил 2 гола в 10 матчах в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что воспитанник московского "Динамо", хоккеист Олег Гофман умер в возрасте 23 лет. Мужчина погиб 18 мая из-за несчастного случая. Представители "Динамо" выразили соболезнования родным и близким. Прощание с ним состоится 20 мая.