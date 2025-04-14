Воспитанник футбольного клуба "Ротор" Семенов умер на 17-м году жизни

Фото: телеграм-канал "СК "Ротор"

Игрок молодежного футбольного клуба "Родина" Максим Семенов умер в возрасте 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского ФК.

Клуб выразил соболезнования родственникам и близким футболиста.

Спортивная школа "Ротор" сообщила, что в результате медицинского осмотра у Семенова не было обнаружено никаких проблем со здоровьем, передает ТАСС. Там не смогли уточнить причину гибели спортсмена и добавили, что он умер не на футбольном поле и не во время тренировки.

Прощание с Семеновым состоится 15 апреля.