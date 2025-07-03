Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП

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Португальский нападающий, который выступал за английский футбольный клуб "Ливерпуль", Диогу Жота погиб в результате ДТП. Информацию в своих соцсетях подтвердила Федерация футбола Португалии (FPF).

"Федерация футбола Португалии и весь португальский футбол полностью опустошены известием о смерти Диогу Жоты и его брата Андре (Силвы, играл за португальский футбольный клуб "Пеньяфьель", ему было 25 лет. – Прим. ред.) сегодня (3 июля 2025 года.– Прим. ред.) утром в Испании", – сказано в сообщении.

Федерация указала, что Жота был не только "фантастическим игроком", но и "необыкновенной личностью", которую уважали все товарищи по команде и соперники, человеком, "обладавшим заразительной радостью". Также он являлся авторитетом в сообществе, подчеркнули в некрологе.

FPF обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с просьбой почтить память погибших минутой молчания перед матчем национальной сборной против Испании на женском чемпионате Европы, который пройдет 3 июля.

"Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре Силвы стал невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы чтить их наследие каждый день", – подчеркнула федерация.

Первой о ДТП сообщила газета Marca, ссылаясь на источник. Со слов инсайдера, авария произошла в испанской провинции Самора. В свою очередь, портал Zamora 24 horas уточнил, что машина сошла с дороги и загорелась.

Жота родился в португальском районе Массарелуш 4 декабря 1996 года. На момент трагедии ему было 28 лет. Причем незадолго до аварии – 8 июня – он выиграл Лигу наций со сборной, а 22 июня женился. Несколько дней назад в его соцсети была опубликована фотография с подписью: "Да, навсегда".

Также футболист был отцом троих детей. Он состоял в длительных отношениях с Руте Кардосо, которая родила их последнего ребенка в декабре 2024-го.

О беременности было объявлено еще летом, когда Жота поместил мяч себе под футболку, празднуя незасчитанный гол во время матча на Евро-2024. Позднее Кардосо официально подтвердила свое положение в соцсетях.

Жоте присоединился к "Ливерпулю" в 2020 году. Вместе с командой футболист стал победителем Английской Премьер-лиги, обладателем Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги.

Всего за время выступления в составе "Ливерпуля" он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. При этом, играя за сборную Португалии, Жоте дважды выигрывал Лигу наций. В разные периоды спортсмен также числился в испанском "Атлетико", португальском "Порту" и английском "Вулверхэмптоне".

