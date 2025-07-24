Фото: телеграм-канал "Мастерская К. Л. Датешидзе"

Актер и режиссер Кирилл Датешидзе умер на 79-м году жизни, сообщили студенты мастерской театрального педагога в сообществе "ВКонтакте".

Артист скончался 23 июля. Его ученики поблагодарили всех, кто помогал в лечении режиссера. Более подробной информации не приводится.

Датешидзе родился 22 сентября 1946 года. Он получил образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Актер трудился в Ленинградском театре драмы и комедии, театре "Комедианты", а также в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова. Его мастерская была открыта при РГПУ имени Герцена.

Зрителям Датешидзе запомнился по ролям в проектах "Улицы разбитых фонарей", "Шаги императора", "Агент национальной безопасности", "Черный ворон", а также "Патруль. Васильевский остров", "Что и требовалось доказать" и "Великолепная пятерка".