Экс-участник группы The Hatters Вадим Рулев погиб в ДТП

Фото: vk.com/Вадим Рулев

Музыкант Вадим Рулев, ранее игравший на тромбоне в музыкальной группе The Hatters, скончался. Об этом говорится в сообщении на странице группы в соцсети "ВКонтакте".

Причина его смерти не уточняется, но по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина вместе со своей женой погибли в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.

Дорожное происшествие произошло в субботу, 19 июля, на 34-м километре автодороги Зверево – Малиновка, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД. По предварительным данным, водитель мотоцикла неверно выбрал безопасную скорость и врезался в Range Rover на встречной полосе. Мотоциклист и его супруга погибли. При этом личности погибших в сообщении полиции не раскрываются.

Рулев родился в 1990 году в Ленинграде. С 1997 года пел в школьном хоре и затем был приглашен в театр Л. М. Борухзон "Вокруг рояля". Потом окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Затем он играл в нескольких петербургских коллективах. В The Hatters он был тромбонистом, а в начале 2020 года покинул группу, после чего начал играть в симфоническом оркестре.

