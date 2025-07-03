Умер участник группы "Новая коллекция" Андрей Моргунов

Фото: vk.com/Рок-группа "Автограф" (официальное сообщество)

Советский и американский музыкант Андрей Моргунов ушел из жизни в 62 года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на группу "Автограф".

По информации источника, музыкант тяжело болел, однако точная причина его смерти остается неизвестной.

Моргунов родился в 1962 году. После окончания школы и училища он стал барабанщиком группы "Автограф", после чего перешел в ВИА "Вечный двигатель".

Музыкант сотрудничал с певцом и композитором Юрием Антоновым. В 1984 году он также создал коллектив "Новая коллекция", который выступал за пределами СССР.

Моргунов какое-то время жил в Германии, а затем переехал в США.