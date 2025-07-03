03 июля, 15:59Культура
Умер участник группы "Новая коллекция" Андрей Моргунов
Фото: vk.com/Рок-группа "Автограф" (официальное сообщество)
Советский и американский музыкант Андрей Моргунов ушел из жизни в 62 года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на группу "Автограф".
По информации источника, музыкант тяжело болел, однако точная причина его смерти остается неизвестной.
Моргунов родился в 1962 году. После окончания школы и училища он стал барабанщиком группы "Автограф", после чего перешел в ВИА "Вечный двигатель".
Музыкант сотрудничал с певцом и композитором Юрием Антоновым. В 1984 году он также создал коллектив "Новая коллекция", который выступал за пределами СССР.
Моргунов какое-то время жил в Германии, а затем переехал в США.