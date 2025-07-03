Умер журналист радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов

Фото: vk.com/Радио Комсомольская правда

Радиоведущий Михаил Антонов умер в возрасте 49 лет, сообщает радиостанция "Комсомольская правда", на которой он работал.

Журналист ушел из жизни 3 июля после продолжительной болезни.

"Каждый день его голос звучал в домах по всей России. И своими программами Миша помогал тысячам человек. Его всегда дружеская манера общения моментально располагала любого слушателя к себе", – говорится в сообщении радиостанции.

Антонов родился 20 сентября 1975 года. Он получил образование в медицинском училище, а во время службы в армии его отправили в Чечню, где он больше года трудился в медицинской роте. После этого будущий журналист некоторое время работал фельдшером.

Первый эфир на радио "Комсомольская правда" Антонов провел в 2009 году. Он вел передачи "Дежавю", "Был бы повод", "Настоящий хит-парад", а также информационные прямые эфиры с резонансным темам.