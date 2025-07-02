Умер актер из сериала "Каменская" Алексей Новицкий

Фото: vk.com/Московский драматический театр "Сфера"

Советский и российский актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра "Сфера".

Артист скончался 1 июля. В театре выразили искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Новицкого. Прощание с актером состоится 3 июля в 12:00 в крематории Хованского кладбища.

Новицкий родился 5 июля 1949 года. Он проходил обучение в Театральном институте имени Щукина. В период с 1964 по 1968 год артист служил в Краснодарском театре музыкальной комедии, а с 1974 по 1976 год – в Первом Московском областном театре.

После Новицкий входил в состав труппы Московского Литературно-драматического театра ВТО, а с 1981 по 2002 год – Московского драматического театра "Сфера". Он принимал участие в следующих спектаклях: "Без названия", "Весенняя сказка", "Комедии", "Моль" и "Театральный роман". Также актер сыграл эпизодическую роль в сериале "Каменская".

