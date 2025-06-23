Умер актер сериала "Бандитский Петербург" Евгений Стратан

Фото: кадр из телесериала "Брачный контракт"; режиссер – Андрей Черных; производство – Гамма-продакшн; Константин Про при участии Миракль-Фильм

Российский актер Евгений Стратан умер в возрасте 56 лет, сообщает портал "Кино-театр.ру".

По данным сайта, артист скончался еще 12 мая у себя на родине, в Молдавии. До этого актер перенес инсульт.

Мужчина родился в 1968 году. В кино начал сниматься с 2005 года. Всего в его карьере было 23 проекта. В частности, зрители запомнили его по роли бандита по прозвищу Слон в сериале "Бандитский Петербург – 10" ("Расплата").

Также он играл в сериалах "Сонька Золотая Ручка", "Тайны следствия", "Лиговка", "Литейный", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и "Опера".

