Умер актер из "Лило и Стича" Дэвид Хекили Кенуи Белл

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/David Hekili Kenui Bell

Актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный по съемкам в фильме "Лило и Стич", умер 12 июня. Об этом рассказала его сестра Джалин Канани на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Девушка поделилась трогательным постом, отметив в нем талантливость и щедрость младшего брата, сообщает "Радио 1".

"Он был одним из моих лучших талантов и воплощал истинное значение слова aloha, добрый великан", – поделилась Джалин Канани.

Причина смерти 46-летнего Белла не называется, однако полиция уже начала расследование.

Актер, помимо фильма "Лило и Стич", снялся в сериалах "Частный детектив Магнум" и "Гавайи 5.0". Известно также, что Белл работал диджеем в международном аэропорту Кона на Гавайях.