Умер актер и режиссер Вячеслав Богачев

Фото: кадр из фильма "Земляки"; режиссер – Валентин Виноградов; производство – Мосфильм

Советский и российский актер и режиссер Вячеслав Богачев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает портал "Кино-Театр.Ру".

По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Прощание с Богачевым пройдет 20 июня на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу – актрису Ольгу.

Богачев родился в 1948 году. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1971 году и тогда же поступил на службу в Московский театр имени Ленинского Комсомола. Там Богачев проработал до 1978 года.

С 1995 года трудился в министерстве финансов России, а также занимался телевизионными проектами ведомства.

Богачев известен ролями в фильмах "В круге первом", "Романовы: венценосная семья", "Пир во время чумы", "Анна Карамазофф", "Темные аллеи" и других.