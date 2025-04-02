Умер актер из сериалов "След", "Молодежка" и "Каменская" Рашид Тугушев

Фото: кадр из фильма "Безопасность"; режиссер – Никита Высоцкий, Илья Лебедев; производство – Дирекция Кино

Актер театра и кино, режиссер и сценарист Рашид Тугушев умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".

Тугушев скончался 28 марта, обстоятельства смерти артиста не уточняются.

Зрителям он запомнился по ролям в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Молодежка" и "След", а также по фильму "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Тугушев родился 28 ноября 1961 года. Окончил Школу-студию МХАТ. За свою карьеру он работал в Центре имени Мейерхольда, ставил спектакли в театре "Современник" и Горьковском драматическом театре. В 1989 году он основал "Московский Маленький Театр".