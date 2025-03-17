Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн

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Бельгийская актриса Эмили Декенн ушла из жизни в возрасте 43 лет в больнице Парижа после борьбы с раком. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети Х.

О борьбе актрисы с раком эндокринной системы стало известно в октябре 2023 года. Из-за болезни она не смогла больше участвовать в съемках.

"Ее дебют в трогательной роли в фильме "Розетта" братьев Дарденн принес ей награду Каннского фестиваля. Она была пять раз номинирована на премию "Сезар". Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить", – написала Дати.

Декенн родилась в 1981 году в Бельгии. Уже в 17 лет, в 1999-м, она получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за участие в фильме "Розетта". Кроме того, за фильм "Что мы говорим, что мы делаем" она получила премию "Сезар" за лучшую женскую роль второго плана в 2021 году.

Актриса снялась почти в 50 картинах. Среди них – "Братство волка", "Мост короля Людовика Святого", "Мебиус", "После любви" и "До свидания там, наверху".