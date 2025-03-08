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08 марта, 04:10

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Bloomberg: актер Джин Хэкмен умер от нарушений работы сердца на фоне Альцгеймера

Названа причина смерти двукратного обладателя "Оскара" Джина Хэкмена и его жены – СМИ

Фото: ТАСС/AP

Проведенные исследования позволили установить точную причину смерти двукратного обладателя премии"Оскар" актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Главный медицинский следователь доктор Хизер Джарелл заявила, что Хэкмен умер от болезни сердца, вызванной болезнью Альцгеймера, а Аракава скончалась за несколько дней до него от хантавирусного легочного синдрома.

При этом у Хэкмена тест на хантавирус показал отрицательный результат.

Тела Хэкмена и Аракавы были найдены 26 февраля в их доме в американском городе Санта-Фе. Смерть актера подтвердил шериф округа Мендоза, отметив, что в доме было также обнаружено тело их собаки. При этом он не стал озвучивать точную причину смерти Хэкмена и его жены.

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