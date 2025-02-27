NYP: организм актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную печень

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Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по роли в комедии "Евротур" и сериале "Сплетница", могла умереть из-за того, что ее организм отторг пересаженную ранее печень. Об этом пишет The New York Post.

Уточняется, что Трахтенберг провели операцию по пересадке печени в прошлом году. Смерть артистки не выглядела подозрительной, она скончалась по естественным причинам, отмечается в сообщении.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Она обрела популярность благодаря роли Дон Саммерс в сериале "Баффи – истребительница вампиров". Среди других ее известных проектов – "Инспектор Гаджет", "Евротур", "Папе снова 17", "Убийство Кеннеди", "Сплетница".