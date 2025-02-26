NYP: умерла актриса из сериала "Сплетница" и фильма "Евротур" Мишель Трахтенберг

Фото: кадр из сериала "Сплетница"; режиссер – Марк Пизнарский, Норман Бакли, Патрик Р. Норрис; производство – Warner Bros.

Актриса из сериала "Сплетница" и фильма "Евротур" Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, мать актрисы нашла ее тело в среду, 26 февраля, в элитном жилом комплексе на Манхэттене. Отмечается, что недавно Трахтенберг провели операцию по пересадке печени. При этом точная причина смерти не раскрывается.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Она обрела популярность благодаря роли Дон Саммерс в сериале "Баффи – истребительница вампиров".

Среди других ее известных проектов – "Инспектор Гаджет", "Евротур", "Папе снова 17", "Убийство Кеннеди", "Сплетница".