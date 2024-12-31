Актер из "Звездных войн" Ангус Макиннес ушел из жизни в возрасте 77 лет

Фото: кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда"; режиссер – Джордж Лукас; производство – Twentieth Century Fox

Канадский актер Ангус Макиннес, известный по серии фильмов "Звездные войны", ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом рассказала семья Макиннеса на его странице в Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

"Ангус Макиннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер, умер 23 декабря 2024 года. Он покинул нас мирно, в окружении своей семьи и любви", – говорится в сообщении.

При этом причина смерти актера не называется.

Макиннес родился 27 октября 1947 года. Актер обрел популярность благодаря ролям Джона Вандера в "Звездных войнах", а также экс-хоккеиста Жана Лароуза в комедии "Приключения Боба и Дага Маккензи: Странное варево".

Среди других известных работ Макиннес фильмы "Свидетель", "Атлантик-Сити", а также шотландский сериал "Ривер-Сити". За всю свою карьеру он исполнил роли в более 35 картинах.