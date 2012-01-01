Daily Mail: за пять дней до смерти Мишель Трахтенберг видели в беспомощном состоянии

26 февраля мир облетела новость о смерти 39-летней американской актрисы Мишель Трахтенберг. Она прославилась ролями в культовых сериалах "Сплетница", "Баффи – истребительница вампиров" и комедии "Евротур". Что известно о последних днях жизни артистки, расскажет Москва 24.

"Почему я выгляжу больной?"

Фото: Gilbert Flores/WWD via Getty Images

О смерти Мишель Трахтенберг журналисты сообщили 26 февраля: рано утром тело 39-летней актрисы в собственном доме в Нью-Йорке обнаружила ее мать Лана. По данным СМИ, правоохранители не нашли криминала в кончине Трахтенберг, однако официальная причина смерти пока не сообщается. По данным источника портала TMZ, актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени, что могло сказаться на ее здоровье. Причины такого вмешательства пока неизвестны.

Издание Daily Mail сообщило, что последний раз Мишель видели на публике за пять дней до трагедии. Она посетила ресторан в нью-йоркском районе Сохо. При этом персонал заведения отметил, что артистка выглядела болезненно и якобы с трудом передвигалась по лестнице.

Изможденный вид Трахтенберг в последнее время замечали и подписчики звезды. Они оставляли тревожные комментарии под свежими снимками знаменитости, где предполагали, что у Мишель проблемы со здоровьем. Некоторые фанаты в качестве возможных причин называли неудачную пластику, злоупотребление препаратом для похудения или даже запрещенными веществами.

Такие версии расстраивали актрису. Она опровергала, что делала пластику, и пыталась объяснить фолловерам, что в силу не столь юного возраста не всегда может похвастаться свежим и цветущим видом.





Мишель Трахтенберг актриса Объясните мне, почему я выгляжу больной? Вы что, потеряли календарь и не понимаете, что мне не 14 лет?

При этом Мишель никогда публично не жаловалась на здоровье. Наоборот, чтобы переубедить и успокоить подписчиков, она часто отмечала в публикациях, что "счастлива и здорова".

Коллеги актрисы выразили соболезнования семье и близким Трахтенберг в связи с ее смертью.

"Мне очень грустно слышать о кончине Мишель, я молюсь", – написал исполнитель роли Чака Басса в "Сплетнице" актер Эд Вествик.

Почтила память Трахтенберг и актриса Блейк Лайвли, сыгравшая в сериале роль Серены ван дер Вудсен.



Блейк Лайвли актриса, исполнительница роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница" Это был первый день, когда я встретила Мишель. Она как электричество, сразу чувствуешь, когда она заходит в комнату. <...> Мишель была невероятно предана друзьям, работе, бесстрашно защищала тех, кого любит. Яркая, смелая и самобытная. <...> Мир потерял чуткого, хорошего человека.

Соседи Трахтенберг в интервью журналистам тоже отметили, что запомнили Мишель приветливой и дружелюбной.

"Я свободно говорю по-русски"

Фото: ТАСС/Fs/AdMedia via ZUMA Wire

Мишель Трахтенберг стала звездой в 2000-х. В 15 лет она приступила к съемкам в одном из самых популярных сериалов своего времени "Баффи – истребительница вампиров", где сыграла младшую сестру главной героини. В 19 лет актриса получила одну из главных ролей в комедии "Евротур", а через несколько лет – в культовом сериале "Сплетница", где перевоплотилась в аферистку Джорджину Спаркс, подругу главной героини, Серены ван дер Вудсен.

После "Сплетницы" Трахтенберг доставались, в основном, небольшие роли в сериалах. Однако в 2013 году актриса появилась в заметном фильме "Убийство Кеннеди". Мишель сыграла русскую жену Ли Харви Освальда, которого признали убийцей 35-го президента США. В интервью журналистам Трахтенберг рассказывала, что предложила свою кандидатуру создателям картины, ведь свободно владела русским языком.





Мишель Трахтенберг актриса Наверное, на эту роль собирались взять какую-нибудь неизвестную русскую актрису. Но я позвонила своим агентам и сказала: "А вы знаете, что я свободно говорю по-русски?"

В другом интервью Мишель признавалась, что выросла в "русскоговорящем доме", но ей все равно пришлось поработать над ролью, чтобы реплики звучали без акцента. В этом ей помогла мама, которая эмигрировала из СССР в США в 1985 году.