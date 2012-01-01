Что известно о смерти блогера Лены Миро

27 января СМИ опубликовали доказательство смерти Лены Миро, а спустя пару дней высказался и муж звезды Рунета. При этом новости о том, что скандальная блогер скончалась, появились еще в апреле прошлого года. Что известно о смерти Миро – в материале Москвы 24.

Смерть или фейк?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Лена Миро (Елена Мироненко)

27 января в СМИ появилось первое официальное подтверждение смерти блогера Лены Миро – это выписка из налоговой. Согласно документу, данные по ИП Мироненко Елены Владимировны (настоящее имя Миро) обновились 24 января 2025 года: деятельность индивидуального предпринимателя была прекращена "в связи со смертью". Из данных ФНС следует, что "королева Живого Журнала" умерла 20 апреля 2024 года. Уже на следующий день РИА Новости сообщило, что в Старом Осколе, где родилась Миро, открыли наследственное дело.

Первые новости о смерти Елены появились в СМИ еще в апреле 2024 года. Источники сообщали, что 42-летняя блогер попала в ДТП в Штатах. Журналисты также писали, что после аварии она какое-то время находилась в коме.

Официальных подтверждений этому не было, поэтому интернет-пользователи усомнились в правдивости информации. "Слухи" пытался развенчать и друг блогера Максим Новиковский.

"Не стоит верить уткам и слухам, которые подхватила и распространяет беспробудно желтая пресса про ''смерть Лены Миро''. Елена жива, у нее все прекрасно", – писал мужчина на странице в LiveJournal.

Свою версию Новиковский подтвердил тем, что Миро якобы крайне редко садилась за руль, поэтому попросту не могла попасть в аварию.

К тому, что блогер инсценировала свою смерть, склонялись многие пользователи. Среди подписчиков была популярна версия, что за год до новостей о ДТП у Елены упали охваты, и она приняла решение сначала закрыть блог, а затем таким экстравагантным способом вернуть интерес аудитории.

Сама Миро последний раз вышла на связь с подписчиками в марте 2023 года. Как раз тогда Лена сообщила о закрытии блога.



Лена Миро блогер Недавно вы все как один писали в комментариях, что если бы у вас была возможность больше не работать, не делать того, что вы делаете, то тут же плюнули бы на все. Возможно, в этом есть своя правда жизни. Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет.

Кроме того, по мнению пользователей, за версию с инсценировкой говорил и тот факт, что на лето 2024 года был назначен суд по поводу развода Елены. Замуж за фотографа Ричарда Прайда блогер вышла в 2017 году и переехала к супругу в Штаты.

К слову, 29 января 2025 года американец впервые высказался о смерти жены. Он написал длинный пост в соцсетях, указав дату смерти Миро – 20 апреля 2024 года.

"Ты незаменима. Ты не похожа ни на кого из тех, кого я встречал. Как же мне повезло, что ты моя любимая жена и напарник. Мой второй пилот", – написал Ричард.

"Человек, который переполнен хейтом"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Лена Миро (Елена Мироненко)

Скандальную известность Миро обрела еще в 2010 году благодаря платформе LiveJournal ("Живой Журнал"), где резко критиковала медийных персон: она буквально проходилась катком по Яне Рудковской, Лолите Милявской, Ксении Собчак и многим другим. Страница блогера насчитывала почти 10 000 записей.

В апреле 2024-го, когда появились новости о смерти "королевы ЖЖ", представители шоу-бизнеса отреагировали неоднозначно. Виктория Боня выложила в соцсетях видео, в котором напомнила, что Лена резко высказывалась не только о ней, но и о ее близких.

"Умерла Лена Миро. Не знаю, существовал ли действительно этот персонаж. Если она существовала – то, что она писала про меня, про мою семью... так мерзко. Так может писать только человек, который переполнен хейтом. Человек, который писал про меня на ежедневной основе столько грязи... А ведь красивая девушка", – сказала Боня.

Прохор Шаляпин тоже был в списке тех, кого Миро не щадила.

"Несмотря на то что она всех поливала грязью, в том числе и меня, я ее прощаю. Я ей желаю счастливого пути, все там будем, если она на небесах уже. У нее там много друзей и знакомых. Не все, конечно, будут рады ее видеть, но на земле еще меньше кто ее рад видеть", – говорил певец в интервью Пятому каналу.



Прохор Шаляпин певец Я, кстати, бы ее обрадовался увидеть. Мне кажется, она добрая, несмотря на эту ее колкость, гадость.

Жестко в своем телеграм-канале высказалась и Яна Рудковская. Продюсер заявила, что Миро подняла к себе интерес на "грязи" и "клевете", и употребила выражение "карма настигла".

СМИ приводили похожие слова отца Миро со ссылкой на инсайдера. Якобы он отреагировал на известие о ее смерти фразой, что она сама во всем виновата.