Baza опубликовала документ, подтверждающий смерть блогера Лены Миро

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lenamyro

Блогер Лена Миро (настоящее имя – Елена Мироненко. – Прим. ред.) скончалась в апреле 2024 года. Это подтверждают документы, которые оказались в распоряжении телеграм-канала Baza.

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала с 20 апреля 2024 года ИП Миро, зарегистрированное 25 апреля 2011 года, по причине смерти индивидуального предпринимателя.

Фото: телеграм-канал Baza

Информация о смерти Миро стала появляться весной 2024 года. СМИ сообщили, что блогер якобы попала в ДТП в США, после чего впала в кому и умерла. На похороны в Штаты приезжала только мать девушки, отец от поездки отказался.

По мнению продюсера Яны Рудковской, смерть Миро стала наказанием за ее поступки. По ее словам, блогер сделала свое имя на клевете в адрес звезд. Девушка скрывалась в США от преследований артистов, потому что на нее было написано "столько заявлений, что там была бы не одна уголовка".

Миро получила популярность благодаря постам о звездах. С 2010 года она вела блог на LiveJournal. Страница блогера насчитывала 9 499 записей.

