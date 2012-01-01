Юрист Екатерина Гордон рассказала о новых деталях в деле о смерти Яниса Тиммы

По делу баскетболиста Яниса Тиммы, который скончался в декабре 2024 года, проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, рассказала юрист его семьи Екатерина Гордон. Тем самым правозащитник опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию, что причиной смерти экс-супруга Анны Седоковой признали суицид. Новые подробности громкого дела – в материале Москвы 24.

Криминал или самоубийство?

Фото: vk.com/Анна Седокова

27 января СМИ сообщили о том, что якобы стал известен результат следственной проверки смерти 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы. По данным источника в правоохранительных органах, экс-супруг Анны Седоковой покончил с собой, а другие версии не подтвердились. В ходе следствия опросили ближайшее окружение погибшего, в том числе и певицу.

Однако 28 января юрист семьи Тиммы Екатерина Гордон сообщила в своих соцсетях, что проверка продолжается.

"В настоящее время все еще проводится судебно-медицинская экспертиза (не верьте в ложные публикации в СМИ о том, что она окончена), также проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", – написала адвокат.

Гордон также отметила, что семья ждет результатов технической экспертизы телефона Тиммы.

Тело Яниса нашли в одном из столичных хостелов в ночь на 17 декабря, после дня рождения Седоковой. Рядом был обнаружен смартфон спортсмена, на заставке которого остались номер телефона певицы и фраза: "Позвоните Анне". По данным источников, баскетболист последнее время находился в депрессии из-за проблем с карьерой, финансами и личной жизнью. За неделю до смерти Янис официально развелся с Анной, после чего намекал в соцсетях на отсутствие смысла жизни.

25 декабря тело Яниса доставили в Латвию. А в СМИ с подачи бизнесмена и ближайшего друга Тиммы Марка Пугачева стали появляться теории, что спортсмен не мог наложить на себя руки. Пугачев заявлял журналистам, что у него есть переписка Яниса, которую тот вел незадолго до смерти. Судя по сообщениям баскетболиста, он хотел сделать российское гражданство и строил планы на будущее.

3 января в Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Яниса. При этом судмедэксперты допустили криминальную версию кончины спортсмена.

Друзья и семья Тиммы при поддержке Екатерины Гордон хотели инициировать открытие уголовного дела и в России, однако Следственный комитет отказал в его возбуждении. По словам юриста, это было связано с истечением процессуальных сроков. После родные Яниса подали жалобу на это решение и настояли на технической экспертизе телефона спортсмена.

Седокова возобновила выступления?

Фото: vk.com/Анна Седокова

Уход из жизни экс-супруга тяжело ударил по певице. В день гибели бывшего мужа Седокова в своем блоге выложила ролик, где сквозь слезы просила общественность не распространять новость о смерти Тиммы. Певица объяснила это попытками оградить сына Гектора от негативной информации. Также Анна назвала последние годы в браке с бывшим супругом адом. А в тот же день Седокова опубликовала видео из больницы, где она лежит под капельницами и плачет.

По словам представителя артистки, Седокова собиралась взять на себя расходы на транспортировку тела экс-супруга в Латвию и похороны. А 25 декабря и сама Анна опубликовала трогательный пост, в котором призналась в вечной любви к Янису. Однако позже сестра погибшего сообщила в своем блоге, что артистка пока так и не перечислила деньги на похороны.

22 января в СМИ появилась информация, что Седокова, несмотря на пережитый стресс, обновила райдер и готова вернуться к работе. Также 26 января Анна появилась среди участников музыкального шоу на одном из федеральных каналов. Правда, выяснилось, что съемки проходили еще прошлым летом, до смерти Яниса. А в минувшие выходные певица появилась в проекте на выживание, который сняли осенью 2024 года, писали СМИ.

Сама Седокова пока свое возвращение к выступлениям не комментировала.