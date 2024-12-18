Седокова оплатит транспортировку тела Тиммы в Латвию и его похороны

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Певица Анна Седокова оплатит транспортировку тела бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в Латвию, сообщила представитель артистки в беседе с РИА Новости.

По словам представителя, сбора дополнительных средств для его погребения не требуется, поэтому все иные заявления недостоверны. Седокова взяла на себя расходы не только на транспортировку, но и на дальнейшие похороны.

Тимма добровольно ушел из жизни в центре Москвы. При этом Седокова и Тимма развелись всего за неделю до трагедии. Ожидается, что церемония прощания пройдет в Риге.

