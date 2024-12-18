Кудрявцева выступила в защиту Седоковой после смерти ее экс-супруга

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила в защиту певицы Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Соответствующие посты опубликованы в ее телеграм-канале.

По словам Кудрявцевой, она была шокирована поведением хейтеров. Они, указала она, обвиняют певицу в том, что произошло. Однако телеведущая считает, что спортсмен мог совершить самоубийство из-за серьезных психологических проблем.

"Возможно, депрессия <...>, это страшное заболевание", – говорится в одной из публикаций.

В то же время до звезд всегда доходит публичная критика, подчеркнула Кудрявцева.

"Вы можете добивать Аню, вам не привыкать добивать публичных людей. <...> Вы правда думаете, что ваши комментарии не ранят? Это же каждый день народный суд!" – написала Кудрявцева.

Она выразила сочувствие Седоковой, а злым комментаторам напомнила, что распространение хейта счастья в жизни не прибавит.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал. Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер Седоковой и просьбу позвонить ей.

Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода. Их брак был расторгнут 9 декабря после четырех лет совместной жизни.