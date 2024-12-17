RT: покончивший с собой экс-супруг Седоковой страдал от депрессии

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Экс-супруг певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, которого нашли мертвым в Москве, страдал от депрессии. Об этом RT рассказал источник в полиции.

В правоохранительных органах рассказали, что его тело было найдено в хостеле, где он проживал. Записок рядом с трупом не было обнаружено, а последнее сообщение бывшего мужа исполнительницы было оставлено в соцсетях: Тимма поздравил Седокову с днем рождения, который она праздновала 16 декабря.

О том, что 32-летний спортсмен покончил с собой, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, его тело нашли в подъезде жилого дома, а рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Причины случившегося устанавливаются.

9 декабря Седокова и Тимма развелись. Певица и спортсмен прожили в браке четыре года. Инициатором развода стала певица, которая в октябре этого года подала соответствующий иск в суд.

В России баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 год.

