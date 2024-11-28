Житель Суджи написал в паспорте прощальное письмо

Фото: телеграм-канал "ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46"

Житель города Суджи в Курской области написал прощальное письмо в своем паспорте, передает УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, 70-летний мужчина, возвращенный с территории Украины, в паспорте с прощальным письмом обратился к своей сестре.

"Опасаясь, что информация о нем может быть утеряна, он надеялся, что кто-то найдет паспорт и передаст его близким", – заявили в региональном МВД.

Кроме того, министерство опубликовало видео, на котором мужчина говорит, что не было газа, света и еды, были только мысли покончить с собой.

Управление МВД по Курской области подчеркнуло, что сейчас граждане, вернувшиеся на родину, находятся в безопасности. Также работа по оказанию им помощи продолжается.

В ведомстве добавили, что утраченные и испорченные документы жителям приграничных территорий восстанавливаются без уплаты госпошлины. Возвращенным в РФ гражданам сделали документы всего за день с момента подачи заявления.

Ранее в МИД РФ рассказывали, что у Москвы есть сведения о создании боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье подобия концлагерей. Также имеются данные о насильственной перевозке не успевших эвакуироваться жителей Курской области.

Бои с ВСУ в области продолжаются с 6 августа. В регионе из-за этого введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. За все время боев украинцы потеряли здесь свыше 36 тысяч солдат и уже 223 танка.

