Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области

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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) тремя тактическими ракетами по Фатежскому району Курской области, совершенного 23 ноября, погибли два человека, сообщается в телеграм-канале ГВ Следственного комитета России.

В отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения, возбуждено уголовное дело. Следствие установит и привлечет к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению, пообещали в ведомстве.

В субботу, 23 ноября, боевики ВСУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово, где находились мирные жители.

Минобороны РФ ранее предупредило об ответе на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области. Украинские военные 25 ноября ударили по аэродрому Курск-Восточный. Семь снарядов были сбиты, один достиг цели. Из-за падения обломков двое военных получили легкие ранения, также незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, 23 ноября ВСУ пятью ракетами ATACMS ударили по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки. Три снаряда были уничтожены, еще два достигли цели, из-за чего радиолокационная станция получила повреждения. Также в результате атаки пострадали российские военные.