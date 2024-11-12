Губернатор Смирнов: Богачев покинул пост из-за малого числа контактов с жителями

Фото: телеграм-канал "Богачёв Александр Михайлович"

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку из-за его недостаточных контактов с населением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Алексея Смирнова.

По словам главы Курской области, не все чиновники "достаточно отрабатывают".

"Тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены", – подчеркнул Смирнов после встречи с населением приграничных районов.

При этом он отметил, что также взял на себя дополнительные обязательства как можно чаще встречаться c гражданами.

Ранее Богачев подтвердил информацию о собственной отставке. По словам местных жителей, чиновник потерял свою должность из-за молчания и нежелания идти навстречу гражданам региона. Это решение было принято в ходе встречи граждан с властями области. По данным телеграм-каналов, Богачев был отстранен именно после того, как граждане привели свои доводы.