Глава Суджанского района оценил обстановку в городе

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Обстановка в городе Суджа Курской области тяжелая, сообщил ТАСС глава Суджанского района Александр Богачев.

Он рассказал, что население эвакуируют в периоды затишья от обстрелов со стороны ВСУ.

ВСУ прорвались на территорию Курской области 6 августа, бои с украинской армией не прекращаются до сих пор. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Из-за атак Украины в Курской области погибли 12 человек, а пострадали 121, в том числе 10 детей. При этом в зоне приграничья также пропали двое волонтеров.

На данный момент общие потери ВСУ составили до 1 610 военных. Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы.

На данный момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Судьба порядка двух тысяч человек, находящихся там, неизвестна. В то же время из приграничных районов выехали около 121 тысячи жителей. Сейчас обстановка в регионе остается сложной.

