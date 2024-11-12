Глава Суджанского района Курской области Богачев подтвердил информацию об отставке

Фото: vk.com/Суджанский район

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку. Он подтвердил эту информацию в беседе с RT.

По словам местных жителей, чиновник потерял свою должность из-за молчания и нежелания идти навстречу гражданам региона. Это решение было принято в ходе встречи граждан с властями области. По данным телеграм-каналов, Богачев был отстранен именно после того, как граждане привели свои доводы.

"Люди пришли и там, естественно, начали задавать вопросы. Вопросы, понятное дело, что сложные, иногда порой неудобные. Собрание еще идет", – рассказал журналистам чиновник.

Ранее Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Коми Ростислава Гольдштейна, который с 2019 года возглавлял Еврейскую автономную область. Этим же указом президент принял отставку главы республики Владимира Уйбы, который объявил, что покидает пост по собственному желанию.

Уходя, чиновник поблагодарил команду правительства республики и глав муниципалитетов за совместную и результативную работу. По словам Уйбы, глава государства доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне, который он назвал для себя вызовом и огромной ответственностью.