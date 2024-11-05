Путин назначил Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области

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Владимир Путин назначил руководителя программы "Время героев" Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области (ЕАО). Президент подписал соответствующий указ.

Тем же указом президент принял отставку действующего главы ЕАО Романа Гольдштейна.

"Регион очень интересный. Вы (Мария Костюк. – Прим. ред.) знаете лучше, чем кто-либо другой. Вы с рождения жили, работали, доросли до заместителя председателя правительства, поэтому вам все сильные стороны региона, перспективы известны так же, как известны проблемы, которые следует решать в интересах людей", – сказал Путин на встрече с Костюк.

В ответ руководитель программы "Время героев" выразила президенту РФ свою признательность и благодарность за доверие. Она также подчеркнула, что новая должность для нее – это высокая ответственность.

"Я сделаю все возможное, хочется добавить, что и невозможное, для того, <…> чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству", – заявила Костюк.

Другим указом глава государства назначил Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы Коми. Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами.

До этого глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке. Он поблагодарил команду правительства республики и глав муниципалитетов за совместную, результативную работу. Сейчас, по словам Уйбы, Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне, который он назвал новым для себя вызовом и огромной ответственностью.