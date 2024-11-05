Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Фото: телеграм-канал "Владимир Уйба"

Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке. Заявление он сделал в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале.

"Благодарю команду правительства Республики Коми и глав муниципалитетов за совместную, результативную работу. Я благодарю вас, дорогие жители Республики Коми, за поддержку, неравнодушное отношение и любовь к своей республике", – сказал он, добавив, что все жители региона навсегда останутся в его сердце.

Сейчас, по словам Уйбы, Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне, который он назвал новым для себя вызовом и огромной ответственностью.

Накануне в отставку ушел губернатор Ростовской области Василий Голубев из-за перехода на другую работу. Он отмечал, что за время его работы было решено множество актуальных вопросов и реализовано большое число важных для области проектов. Голубев также выразил благодарность лидеру и правительству РФ за внимание ко всем вопросам и содействие по инициативам региона.

В этот же день Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря. Сразу же он поручил новому врио губернатора погрузиться в хозяйственную деятельность области и пообещал поддержку.